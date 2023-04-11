Калининградка отсудила больше 80 тысяч рублей у парня на моноколесе, который сбил ее

Калининградка обратилась в суд после ДТП, которое случилось на улице Леонова в январе прошлого года. Парень, двигаясь на моноколесе на большой скорости по проезжей части улицы, сбил ее, когда она переходила дорогу по зебре.

Дама тогда получила открытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Как сообщает пресс-служба областного суда, в пользу женщины была взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, убытки в размере 2 тысяч рублей.

Кроме того, пострадавшая сумела через суд возместить свои расходы на приобретение лекарств - 38 715 рублей.