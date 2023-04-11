В Калининграде в ботаническом саду расцвели магнолии

. Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В ботаническом саду БФУ им. И. Канта расцвели магнолии. Цветами радуют сразу три вида растения.

Как рассказала заведующая лабораторией ботанического сада БФУ им. И. Канта Светлана Яковлева, проснулись магнолия суланжа и магнолия звездчатая, просыпается магнолия звездчатая розеа.

- Это уже четвертый год, когда они первыми цветут в нашем саду. Отмечу, что магнолия – красивейший цветок и эмблема нашего сада. Это дерево одно из первых цветет ароматными цветками, - говорит Светлана Яковлева.

Интересно, что коллекция магнолий в ботаническом саду началась в 1934 году с одной магнолии звездчатой.

Сейчас в саду представлена 21 разновидность магнолий.