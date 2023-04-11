На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 11 апреля

В Калининграде на вторник, 11 апреля, запланирован ряд отключений от электроэнергии. Так, для модернизации оборудования подстанций до 18.00 отключены от электричества дома по адресам:

ул. Парусная 29-31, 30(д/сад №107),

ул. Краснооктябрьская 1в, 1-7, 11-15, 15а, 10-16

Ленинский пр-кт 85-85б, 87а-б, 87-91, 93-101,105, 103-109

ул. Эльблонгская 31, 33-35, 37, 24, 30, 30а

ул. Багратиона 144а, 156-160

пер. Южный 1-7, 9-15, 2-6

ул. Каштановая аллея 67-73, 75-77, 79, 87-93, 103-105, 107-111, 113-117, 119-123, 125-129, 68-70, 72-88

ул. Чернышевского 3, 75, 56, 56а, 58-70, 70а

ул. Банковская 33-39, 12а

ул. Енисейская 1-39, 2, 4-12;

До 13.00:

ул. Подп. Иванникова 6 (Гимназия №32), 8,

ул. М. Галковского 2

ул. Черняховского 26

ул. Рокоссовского 1-7, 9-17, 17б;

ул. К. Маркса 3, 5-11, 16

ул. Косм. Леонова 33-37

ул. Фестивальная аллея 8;

ул. Клиническая 6-8, 10-12, 14, 14а

ул. Фрунзе 11, 15а, 17-21

ул. 9 Апреля 5;

ул. Литовский вал 38

ул. Грига 58, 58а;

С 13.30 до 18.00:

ул. Пролетарская 66-72, 74-80, 80а(д/сад№105), 82-84

ул. Черняховского 19, 74, 76-76б, 78

ул. Сергеева 33-39, 41, 43-79, 49а, 61, 51-57, 59, 59А, 61, 66а, 66-72, 70, 72а-74а, 74б, 78А, 82-84;

ул. Подп. Емельянова 156(СОШ№156), 170, 172а, 174, 178, 180

ул. Мичурина 1, 5, 13-19, 19а, 21, 2-16, 6а

ул. Мечникова 1-7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23, 2, 4, 6, 8-16, 16а, 18а, 18, 18/2, 22, 24

ул. Шишкина 3, 5, 2, 4, 6, 8

ул. Одесская 3-7, 37

ул. Семипалатинская 1а, 5, 7, 17, 2, 4;

ул. Гайдара 125-129, 129а, 131а, 131-133, 135-139

ул. Зеленая 81-85, 87-91, 82а, 82

ул. Балтийская 26-32, 34-38

ул. Озерная 31, 35а-в, 35, 39-41;

С 13.30 до 15.00:

ул. Киевская 91, 93, 95-101, 101а (д/сад № 53),103-109, 87-89, 72а, 76-78, 80, 82-84, 86, 88-90

ул. П. Морозова 1-3, 3, 5а, 5

ул. Тобольская 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 2а-б, 4, 4а, 16, 18.

С 15.00 до 18.00:

ул. П. Морозова 2-2а, 4-4а

ул. Киевская 111-119, 86, 92-98

ул. Фабричная 1

ул. Тобольская 2, 6а, 6-14.

От холодной воды до 17.00 для замены домовой задвижки отключены потребители по ул. Горького 162, 162в, ул. Полк. Ефремова 1-7, 3б, 2б, 8а, 2-12, ул. Ясная 13а.

До 15.00 без воды остались: ул. Полк. Ефремова 1, ул. Автомобильная 5 и ул. Левитана 60 к.3.

Также, по данным мэрии Калининграда, сегодня, в связи с работами на сетях, отключены светофоры:

- на ул. Подп. Емельянова возле школы №26;

- на пересечении Ленинского проспекта с улицами Краснооктябрьской и Полоцкой;

- на перекрестке ул. К. Маркса – ул. Косм. Леонова – ул. Кирова.