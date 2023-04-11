Возле трех школ в Калининграде строят стадионы и площадки с тренажерами

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде более 83 млн рублей выделено на обустройство трех спортивных площадок у учебных заведений.

Строится они будут в этом году возле школы №10 (Войнич, 1), школы №6 (Ульяны Громовой, 1) и школы №26 (Емельянова, 156).

Как отметили в мэрии Калининграда, в 10-й школе работы по оборудованию спортплощадки почти закончены. Осталось сделать разметку площадок и установить видеонаблюдение с подключением к системе «Безопасный город». В июле планируется открытие.

У школы №6 строят стадион с искусственным покрытием, две площадки для игры в волейбол и баскетбол, сектор для занятий спортом. Там 16 тренажеров будут оснащены QR кодами, они помогут узнать, как на конкретном тренажере заниматься, какие группы мышц прокачать. Открытие намечено на 1 сентября.

В школе №26 к 1 сентября появятся беговые дорожки, спортивные площадки для футбола, волейбола и баскетбола, для настольного тенниса, воркаут с тренажерами, зона для отдыха, пространство для детей.