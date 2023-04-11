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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 11:15

Житель Светлого избил посетителя кафе, который упал на его супругу

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился возле кафе на улице Заводской в Светлом. Там нетрезвый 44-летний мужчина повздорил с женщиной, толкнул ее и упал на нее сам. Дама обиделась и рассказала о произошедшем бывшему супругу. Тот решил действовать.

Как сообщает пресс-служба областного суда, ранее судимый 41-летний гражданин отправился на поиски обидчика, а когда нашел, побил его.

Медики отметили повреждения головы как вред здоровью средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.