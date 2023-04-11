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НовостиОбщество11 апреля 2023 12:03

В Калининградской области впервые сделали пасхальные яйца из янтаря

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

В Калининградской области впервые пасхальные яйца сделали из янтаря. Как сообщили в пресс-службе Янтарного комбината, всего в коллекции 35 яиц.

Изделия выполнены из прессованного янтаря. Только такой материал дает возможность использовать широкую цветовую палитру.

«Пасхальное яйцо из янтаря – это полностью ручная работа. Некоторые элементы сюжета имеют размер до 5 мм. В среднем в каждом яйце «живет» история из 7-8, а в наиболее сложных изделиях до 20 миниатюрных предметов», - рассказали в пресс-службе комбината.

На изготовление одного яйца уходит три рабочие смены. Изделия со сложной детализацией могут делать до недели.