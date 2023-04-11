В Калининградском зоопарке выпустили на прогулку семейство жирафов

В Калининградском зоопарке впервые в этом году семейство жирафов вышло на прогулку в уличный вольер.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, первым выбежал малыш Табо, затем его родители Ива и Мэру.

«В разных вольерах родители и сын не случайно: Табо подрос, вошел в возраст и стал качать права. Мэру это, конечно, не нравится, и он регулярно ставит зарвавшегося отпрыска на место», - пояснили в зоопарке.

Пока жирафы будут гулять только днем, и только в солнечную и маловетреную погоду. Когда среднесуточная температура достигнет 14 градусов, они будут проводить на улице весь день.