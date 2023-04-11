На военную службу призовут около 1300 новобранцев из Калининградской области

На мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, планируется вызвать свыше 4 тысяч мужчина от 18 до 27 лет и не пребывающих в запасе. При этом всего в Калининградской области планируется призвать на военную службу около 1300 человек.

Об этом сообщил военный комиссар Калининградской области полковник Юрий Бойченко.

Он отметил, что все граждане, призванные с территории Калининградской области, будут направлены в соединения и воинские части, дислоцированные на территории региона.

Сообщается также, что никто из новобранцев не будет направлен для участия в специальной военной операции.

Напомним, очередной призыв, стартовавший с 1 апреля 2023 года, завершится 15 июля.