У дайвера из Светлогорска украли подводный буксировщик, который он оставил на 10 минут без присмотра

Инцидент произошел еще в марте прошлого года. В Светлогорске 31-летний дайвер выбрался на берег из моря, оставил на пляже подводный буксировщик, и отлучился на 10 минут. Вернувшись, мужчина не увидел аппарат, стоимостью более 100 тыс рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, оперативникам из Светлогорска удалось установить личность подозреваемого в краже.
Им оказался 57-летний житель поселка Донское.
«Выяснилось, что злоумышленник гулял по берегу моря, когда заметил, с его слов, бесхозный аппарат. Он донес буксировщик до личного автомобиля и отвез его к себе домой», - отметили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже.