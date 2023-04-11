У дайвера из Светлогорска украли подводный буксировщик, который он оставил на 10 минут без присмотра

Инцидент произошел еще в марте прошлого года. В Светлогорске 31-летний дайвер выбрался на берег из моря, оставил на пляже подводный буксировщик, и отлучился на 10 минут. Вернувшись, мужчина не увидел аппарат, стоимостью более 100 тыс рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, оперативникам из Светлогорска удалось установить личность подозреваемого в краже.

Им оказался 57-летний житель поселка Донское.

«Выяснилось, что злоумышленник гулял по берегу моря, когда заметил, с его слов, бесхозный аппарат. Он донес буксировщик до личного автомобиля и отвез его к себе домой», - отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.