В Калининградской области задержали мужчину, который поджигал траву в полях

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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
В Калининградской области сотрудники МЧС России нашли поджигателя благодаря публикации в соцсетях. Как сообщает пресс-служба МЧС, они ориентировались на видео, опубликованное ранее в Телеграм-канале.
На записи было видно мужчину, который, припарковавшись на обочине, поджигал траву.
«Сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гусевскому, Нестеровскому и Озерскому городским округам публикация очень заинтересовала. Ведь инцидент имел место на их территории», - отметили в МЧС.
В итоге злоумышленника вычислили по номеру автомобиля, был составлен административный протокол.
Для граждан по закону штраф составляет до 20 тысяч рублей.
Сколько заплатит конкретно этот поджигатель, не сообщается.