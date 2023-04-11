В Калининградской области задержали мужчину, который поджигал траву в полях

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининградской области сотрудники МЧС России нашли поджигателя благодаря публикации в соцсетях. Как сообщает пресс-служба МЧС, они ориентировались на видео, опубликованное ранее в Телеграм-канале.

На записи было видно мужчину, который, припарковавшись на обочине, поджигал траву.

«Сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гусевскому, Нестеровскому и Озерскому городским округам публикация очень заинтересовала. Ведь инцидент имел место на их территории», - отметили в МЧС.

В итоге злоумышленника вычислили по номеру автомобиля, был составлен административный протокол.

Для граждан по закону штраф составляет до 20 тысяч рублей.

Сколько заплатит конкретно этот поджигатель, не сообщается.