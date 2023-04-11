В Калининграде выпустят трехтомник ранее никогда не переводившихся трудов Иммануила Канта

Александр Федоров. Фото: Правительство Калининградской области

Подготовку к 300-летию со дня рождения Иммануила Канта обсудили в областном правительстве во вторник, 11 апреля.

Как рассказал ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров, вуз готовит обширную издательскую программу.

В частности, будет выпущен юбилейный трехтомник ранее никогда не переводившихся трудов Канта.

Кроме того, идет работа над оцифровкой 64 трудов философа.

План юбилейных торжеств включает в себя также научно-практические мероприятия, выставки и издательско-информационные проекты. Главным событием, приуроченным к дате, станет Международный Кантовский конгресс в апреле следующего года.

Как отметили в правительстве области, особый акцент будет сделан на рассмотрении вопроса влияния трудов Канта на русскую философию.