Музею Мирового океана подарили якорь XIX века, поднятый со дна Балтики

. Фото: Музей мирового океана

В Музее Мирового океана – новый экспонат. Старинный якорь весом 500 кг подняли со дня Балтийского моря.

Его на траверзе Янтарного обнаружили ученые Атлантического отделения Института океанологии РАН, которые исследовали дно.

Как сообщает пресс-служба музея, которому передали находку, бывшие хозяева могли просто потерять якорь. Причем, вероятно, случилось это еще в XIX веке.

Специалистам предстоит очистить якорь, после чего он войдет в состав экспозиции.

Напомним, коллекция якорей Музея Мирового океана насчитывает, включая новый, 86 экземпляров.