Житель Советска сжег автомобиль супруги после ссоры

Нервы у 29-летнего жителя Советска не выдержали в ночь на 10 марта. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, после семейной ссоры выбежал во двор и начал бить стекла автомобиля «Hyundai Solaris» своей жены.

Разбив все стекла, он решил поджечь машину.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, он воспользовался горючей жидкостью. В результате автомобиль за 470 тысяч рублей был уничтожен огнем полностью.

Злоумышленника задержали на месте преступления. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.