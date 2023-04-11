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НовостиСпорт11 апреля 2023 16:36

В Калининграде по спортшколе по футболу открылся манеж

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

Крытое футбольное поле появилось в Калининграде у спортивной школы №5. Манеж презентовали 11 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В школе по футболу открыто 87 учебных групп, в которых занимаются 1317 учащихся от 6 до 18 лет.

Учебно-тренировочный процесс осуществляют 24 тренера с высшим образованием, большинство из которых имеют лицензии «С» и «D».

Спортивные базы школы – это стадионы «Пионер», «Красная Звезда», спорткомплекс «Юность» и общеобразовательные школы города, где работают тренеры по футболу.