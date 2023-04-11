В Калининградской области начались тренировки военнослужащих танковых подразделений

. Фото: пресс-служба Балтфлота

На танкодроме в Калининградской области экипажи танков Т-72Б3 совершенствуют навыки вождения боевых машин.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в ходе выполнения упражнений, механики-водители и командиры танков отрабатывают задачи, как одиночного перемещения, так и в составе подразделений в сложных условиях местности.

«Особое внимание при подготовке экипажей уделяется преодолению участков маршрута в условиях применения условным противником оружия массового поражения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что занятия направлены на совершенствование профессионального мастерства «в условиях динамично меняющейся обстановки современного боя».