В Калининградской области в тушении сухой травы в полях задействовали 188 человек

В Калининградской области продолжается сезон палов травы. Поля горят ежегодно во всех муниципалитетах, и с годами проблема не решается. Этой весной в МЧС ежедневно фиксируют пожары в полях.

Только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 46 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы.

О пострадавших не сообщается, однако, по информации пресс-службы ведомства, в ликвидации пожаров участвовали расчеты пожарно-спасательных частей в составе 188 человек и 47 единиц техники.

Отметим, накануне в Калининградской области задержали мужчину, который поджигал траву в полях. Его действие засняла камера регистратора на автомобиле. По записи злоумышленника и вычислили.