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НовостиОбщество12 апреля 2023 6:31

Под Балтийском рабочие соорудили для экскаватора мост из покрышек, чтобы не повредить дорогу

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининградской области по соцсетям расходится видеоролик, который восхитил водителей. На кадрах видно, как рабочие подкладывают под гусеницы экскаватора автомобильные покрышки, чтобы тот ехал по ним как по мосту и не портил асфальтовое покрытие.

Ролик, снятый под Балтийском, размещен в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» в Телеграме.

- Вроде какие-то 6 метров проехать, а люди заморочились и резину кидают, чтобы экскаватор проехал, - прокомментировал автор ролика. – Молодцы ребята!