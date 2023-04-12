Калининградка залила глаза соседки по коммуналке жидкостью из перцового баллончика

В тихой коммунальной квартире на улице Земельной в Калининграде повздорили две соседки. То ли они что-то не поделили на кухне, то ли причиной стал другой бытовой спор… Словом, 39-летняя женщина распылила в лицо 67-летней соседки перцовый баллончик. Едкая жидкость попала в глаза.

Женщина расстроилась и обратилась в больницу, где ей диагностировали химический ожог обоих глаз.

Как сообщает пресс-служба областного суда, так 39-летняя жительница Калининграда и стала фигуранткой уголовного дела.

Ее будут судить за умышленное причинение легкого вреда здоровью.