Больше половины жителей Калининградской области нуждаются в подработке

Больше половины жителей в Калининградской области (55%), которые прошли опрос hh.ru, помимо основной работы испытывают также потребность в дополнительном заработке. Не нуждаются в подработке лишь 33% опрошенных. При этом у 7% соискателей региона подработка есть уже больше года.

Таковы результаты исследования, которое провели накануне.

Растет интерес к самозанятости. 27% соискателей прямо сейчас изучают плюсы и минусы самозанятости, чтобы принять решение о переходе в новый статус.

Исследование hh.ru показывает, что потребность в дополнительном заработке есть у представителей почти всех профессиональных сфер рынка труда. Лишь работники сферы добычи сырья чаще всего отмечали, что не ищут подработку, поскольку сфера добычи сырья - одна из самых высокооплачиваемых в РФ.