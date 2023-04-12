На каких улицах в Калининграде 12 апреля отключат электричество и воду

В Калининграде в среду, 12 апреля, планируется ряд отключений. Так, для модернизации оборудования подстанций до 13.00 отключены от электричества дома по адресам:

ул. Курортная 1, 1а, 2, 4, 4а, 14 б,

ул. А. Невского 1-15, 9 а, 16, 18, 19-27,

ул. Потемкина 1/5, 2-12, 7-15, 16,19, 22, 24, 25,

ул. Линейная 3-9, 4-12, 11

ул. Береговая 2, 2а, 3-9, 4, ул. Корабельная 2-6

ул. Еловая аллея 26, 54, 56, 63а, 64-82,

ул. Партизана Железняка 12-18,

ул. Старшины Дадаева 58, 62;

ул. Дарвина 10,

ул. Великолукская 8-22,

ул. Киевская 50-56, 50а, б, г,

ул. Тихорецкая 16, 18, 37, 39а,

ул. Школьная 1, 1а, б, 2 (СОШ №46), 3, 5;

б-р Л. Шевцовой 49(д/сад №49)51, 53, 53, 76-82, 92-106, 92а (Детская городская поликлиника №5),

ул. О. Кошевого 64, 66, 66а,

ул. Д. Донского 7-11,

Гвардейский пр-кт 22.

С 13.30 до 18.00:

Московский пр-кт 76-96, 83-93,

наб. Адм. Трибуца 37-49;

ул. Литовский вал 23, 27, 27а, 29, 47а, 49а;

ул. Зарайская 1-17, 15а, 17а, 19, ул. Фрунзе 4.

До 18.00 без электричества:

ул. Красносельская 38, 56

ул. Белинского 38.

От холодной воды до 17.00 для замены домовых задвижек отключены потребители по ул. Парковая аллея 42-46, ул. Ладожская 1 (д/с №76), 2-22 и ул. Ген. Буткова 10-16, 18а.

До 15.00 без воды остались дома по ул. Печатная 12, 45 и ул. Березовая 19-35.

До 17.00 для работ на сетях отключены от воды дома ул. Дзержинского 19, 32, 35.

До 13.00 из-за отключения электричества не будет воды у жильцов домов по б-ру Л. Шевцовой 53, ул. О. Кошевого 36-48, 60-76, ул. Интернациональная 59-71.

Кроме того, по данным городской администрации, есть сегодня до конца дня и ремонтные отключения от горячей воды и отопления по адресам:

ул. Гайдара 97, 99,

ул. Нарвская 85, 87, 91а,

ул. Зарайская 1-19,

Московский пр-кт 60-74, 83-93,

ул. С. Тюленина 4 (д/с №31).

Напоминаем, что в течение дня не работает светофор на перекрестке Александра Невского – ул. Куйбышева.