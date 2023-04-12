В Калининграде вдвое увеличили количество талонов для записи к врачам-гинекологам женских консультаций

С 27 апреля через «Госуслуги» открывается запись к врачам-гинекологам женских консультаций Калининграда. Как сообщается в телеграм-канале «Медицина39», количество интернет-талонов увеличено в два раза.

«За 6-часовую смену у каждого врача, ведущего гинекологический прием, предусмотрено 30 интернет-талонов с интервалом по 12 минут», - говорится в сообщении.

Запись на повторный прием к врачу - акушеру-гинекологу беременных женщин, состоящих на учете, по-прежнему проводится непосредственно с приема врача.

В случае необходимости получения неотложной помощи можно обратиться в регистратуру женской консультации без предварительной записи. Неотложную помощь оказывают в течение двух часов.

При этом по телефонам кол-центров женских консультаций запись осуществляется только на день обращения при наличии свободных слотов.