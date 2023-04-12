В Калининграде во время ремонта очистных сооружений нашли скелет мужчины

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Скелетированные останки мужчины обнаружили во время ремонтных работ на очистных сооружениях на территории рыбоконсервного комбината в Солдатском переулке в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, уже установлено, что давность наступления смерти составляет более года.

Теперь требуется установить личность человека.

Был одет: шорты в клетку желто-синего цвета, светлый свитер, тапочки, белая рубашка типа поло с орнаментом черного цвета.

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Если у вас есть данные о личности мужчины и обстоятельствах его смерти, сообщите их по телефону 8-950-671-51-28.