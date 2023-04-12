Калининградцев приглашают на «Космический забег» по знаковым местам города

В Калининграде в среду, 12 апреля, пройдет «Космический забег», к участию приглашают всех желающих, а на финише обещают выдавать медали. Об этом сообщает AmberMan.
Отмечается, что это не просто полезное спортивное мероприятие, но и экскурсионный легкоатлетический пробег, посвященный Дню космонавтики.
По ходу маршрута бегуны посмотрят:
- монумент «Покорителям Вселенной»;
- мемориальную доску космонавта В. И. Пацаева;
- самолет МиГ-19 и памятный знак выпускникам КВАТУ;
- памятник летчикам-балтийцам в форме стилизованного самолета-стрелы;
- памятный знак летчикам авиаполка «Нормандия - Неман»;
- самолет-амфибию Бе-12.
Протяженность маршрута составляет 12,5 км. Участникам разрешено завершить забег в любой момент.
«На протяжении всего маршрута нас будет сопровождать бегущий экскурсовод - директор Музея советского детства Никита Никитин. У каждой достопримечательности мы совершим остановку на 2-3 минуты, с краткой исторической справкой», - рассказали организаторы.
В 18.45 сбор возле монумента «Покорителям Вселенной». В 19.00 старт пробега.