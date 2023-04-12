Житель Балтийска получил 10 лет колонии за продажу килограмма марихуаны

Предприимчивый житель Балтийска в начале лета 2022 года купил за 10 тысяч рублей партию марихуаны весом 1031,2 грамма. Наркотики он хранил в своем авто, а затем продал за 20 тысяч рублей.

Более того, тогда же мужчина, как он сам уверяет, в лесу в Балтийске обнаружил дикорастущий куст конопли. С него он сорвал листья, высушил и расфасовал в свертки.

Упаковочки он хранил, чтобы сбыть, до самого момента его задержания сотрудниками полиции.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина признал свою вину и ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.