К лету в Янтарном отремонтируют променад и пляжные дорожки

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Янтарном к началу туристического сезона на пляжах Центральный и Янтарный заменят прогулочные дорожки общей протяженностью 1 км.

Об этом рассказал глава Янтарного Артур Крупин. Он также сообщил, что до конца апреля будут установлены новые опорные брусья взамен поврежденных на переходе с наземной на водную часть променада.

«На время подготовительных и самих работ проход по этой части променада запрещен. Также продолжится работа по ремонту и восстановлению променада», - написал Артур Крупин.

На пляже Лагуна установят аттракцион «Аквапарк», организуют место для детского пляжа (со спасателями и камерами наблюдения) и подключат метеостенд, на котором в режиме онлайн помимо даты, времени, температуры воздуха и воды будут показывать скорость и направление ветра.

Глава Янтарного отметил, что все пляжи благоустроены и оснащены информационными щитами, модульными туалетами, душевыми стойками, лежаками, питьевыми фонтанами и метеостендами.

Что еще нового появится на пляжах в Янтарном:

- информационная навигация;

- четырехместные кабинки для переодевания;

- спасательные вышки для наблюдения за купающимися.