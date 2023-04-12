К лету в Янтарном отремонтируют променад и пляжные дорожки

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Фото: Александр КАТЕРУША
В Янтарном к началу туристического сезона на пляжах Центральный и Янтарный заменят прогулочные дорожки общей протяженностью 1 км.
Об этом рассказал глава Янтарного Артур Крупин. Он также сообщил, что до конца апреля будут установлены новые опорные брусья взамен поврежденных на переходе с наземной на водную часть променада.
«На время подготовительных и самих работ проход по этой части променада запрещен. Также продолжится работа по ремонту и восстановлению променада», - написал Артур Крупин.
На пляже Лагуна установят аттракцион «Аквапарк», организуют место для детского пляжа (со спасателями и камерами наблюдения) и подключат метеостенд, на котором в режиме онлайн помимо даты, времени, температуры воздуха и воды будут показывать скорость и направление ветра.
Глава Янтарного отметил, что все пляжи благоустроены и оснащены информационными щитами, модульными туалетами, душевыми стойками, лежаками, питьевыми фонтанами и метеостендами.
Что еще нового появится на пляжах в Янтарном:
- информационная навигация;
- четырехместные кабинки для переодевания;
- спасательные вышки для наблюдения за купающимися.