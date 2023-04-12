В Калининграде при реконструкции ул. Соммера откопали немецкие каски времен войны

. Фото: Клопс.Ru

При реконструкции ул. Соммера в Калининграде рабочие откопали немецкие каски времен Второй мировой войны. Всего обнаружено около десятка стальных шлемов. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на очевидца.

Калининградец возмутился тем, что каски сложили в кучу мусора.

«Мне одному кажется, что это ненормально, пускай они и немецкие? Возможно, там и останки рядом. Комиссии никакой не было видно. Работы продолжаются», - сказал очевидец.

В мэрии города отметили, что каски ценности не представляют, а никаких воинских захоронений на этом участке не было обнаружено.