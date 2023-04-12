Калининградские конькобежцы завоевали бронзу соревнований «Сочинский Олимп»

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Финал всероссийских соревнований «Сочинский Олимп», национального турнира по шорт-треку среди детей не старше 15 лет, провели в Мордовии.

Отличились на соревнованиях и калининградские ребята, которые прибыли туда в числе 200 представителей регионов России и Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, комплект бронзовых наград достался трио Дарьи Рудик, Анастасии Шпилевой и Софии Коростояновой.

Отметим, межрегиональный полуфинал «Сочинского Олимпа» в этом году проходил на базе ледовой арены в Гусеве.

А в конце марта на открытом первенстве Подмосковья калининградские конькобежцы завоевали личную бронзу, а также серебро и бронзу в эстафетных забегах.