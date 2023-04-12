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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 13:55

Родители ребенка, покусанного огромным мастифом, отсудили 150 тысяч рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Родители 6-летнего мальчика, который был покусан псом породы кане-корсо (итальянский мастиф), отсудили денежную компенсацию в 150 тысяч рублей у хозяина собаки.

Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент случился в поселке Сальское Зеленоградского района. С территории двора выбежал мастиф и укусил ребенка за правое ухо. У мальчика диагностированы укушенные раны правого уха, правого плеча.

По словам хозяина, собака самостоятельно выскочила из вольера и выбежала на улицу при автоматическом открытии входных ворот.

Теперь она в вольере на надежном замке.