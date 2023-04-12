Родители ребенка, покусанного огромным мастифом, отсудили 150 тысяч рублей

Родители 6-летнего мальчика, который был покусан псом породы кане-корсо (итальянский мастиф), отсудили денежную компенсацию в 150 тысяч рублей у хозяина собаки.
Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Инцидент случился в поселке Сальское Зеленоградского района. С территории двора выбежал мастиф и укусил ребенка за правое ухо. У мальчика диагностированы укушенные раны правого уха, правого плеча.
По словам хозяина, собака самостоятельно выскочила из вольера и выбежала на улицу при автоматическом открытии входных ворот.
Теперь она в вольере на надежном замке.