На фасад дома по проспекту Мира в течение апреля установят скульптурные портреты

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде завершены работы над горельефами, которые установят под эркерами (выходящая из плоскости фасада часть помещения) на жилом доме по проспекту Мира, 53-55, в Калининграде.

Скульптором выступила Наталья Чепкасова, за дизайн отвечал Александр Юрицын.

Речь идет об изображении железнодорожника, инженера, колхозницы и моряка, которые «символизируют уважение перед подвигом наших земляков, занимавшихся восстановлением янтарного края в послевоенные годы».

Произведения будут установлены в течение апреля.

Как отметил глава Фонда капремонта Олег Туркин, горельефы сделаны за счет субсидии правительства области.