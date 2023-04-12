Участковые спасли калининградку от телефонных мошенников

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Московскому району Калининграда, патрулировавшие вверенную им территорию, обратили внимание на явно расстроенную женщину, которая громко разговаривала по телефону на ходу. Заподозрив неладное, блюстители порядка подошли к гражданке и поинтересовались: в чем проблема?

Оказалось, калининградка находилась в самом разгаре обработки со стороны телефонных мошенников. Те успели внушить жертве, что ее хранящиеся в банке сбережения под угрозой и нужно перевести их на «безопасный» счет. Дама успела снять 250 тысяч рублей и как раз направлялась к банкомату, чтобы выполнить указание преступников. И лишь благодаря бдительности правоохранителей афера сорвалась.

УМВД России по Калининградской области напоминает:

- неожиданный звонок незнакомца, кем бы он ни представился - сотрудником банка или полиции, - это уже повод насторожиться;

- если разговор касается перевода денег, и собеседник под любым предлогом просит совершить транзакцию, лучшим выходом будет отключение телефона;

- если вы столкнулись с подобными ситуациями, немедленно сообщите об этом в полицию!