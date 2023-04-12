В калининградской колонии началась весенняя посевная

Не известно, как уж там в фермерских хозяйствах, а в колонии-поселении №12 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Калининградской области посевная уже стартовала. Проводится обработка озимой пшеницы на полях площадью 58 гектаров и посев ярового ячменя на 95 гектарах. Развито в «двенадцатой» и тепличное хозяйство, где культивируют на рассаду капусту рассаду различных сортов.

Как сообщили в пресс-службе пенитенциарного ведомства, в этом году силами трудоустроенных осужденных планируется собрать 450 тонн картофеля, 40 тонн моркови, столько же - свеклы, 120 тонн пресловутой капусты, 237,5 тонны ярового ячменя и 203 тонны озимой пшеницы. Всего этого вполне должно хватить колонистам для собственного потребления. А излишки урожая, как обычно, будут реализованы на ярмарках выходного дня свободному населению.