Паром «Балтийск» теперь под санкциями США

Паром «Балтийск», курсирующий на линии «Усть-Луга – Балтийск», попал под американские санкции. Об этом со ссылкой на минфин США сообщает «РБК-Калининград».

Кроме 30 физических и почти 90 юридических лиц из более 20 стран и территорий мира, очередной санкционный пакет распространяется и на 19 торговых судов. Осуществляющий транспортные перевозки между РФ и ее эксклавом с августа 2020-го «Балтийск» оказался в их числе. За один рейс трехпалубное судно может загрузить на борт 120-140 железнодорожных вагонов и единиц накатной техники.