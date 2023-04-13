Корабли Балтийского флота массово вышли в море

Сразу несколько корабельных групп Балтийского флота вышли в море – как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, для проведения ряда тактических учений.

Малые ракетные корабли, ракетные катера, тральщики и противолодочные корабли в рамках контрольной проверки за зимний период обучения проведут комплекс мероприятий по противолодочному обеспечению развертывания десантных сил флота, нанесению условных ракетных ударов по кораблям противника, поиску и уничтожению подводных лодок и отражению массированного налета авиации.

Практически одновременно на военных полигонах Калининградской области экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтфлота оттачивали слаженность действий в составе пар в светлое и темное время суток. Вертолетчики также провели тренировки на земле и в море по спасению людей, отработали взаимодействие с группой управления полетами авиационного соединения при наведении вертолетов на суда и корабли, терпящие бедствие в море. Всего в учебно-тренировочных полетах было задействовано около 10 экипажей и несколько Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах.