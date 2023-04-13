От границ Калининградской области отогнали немецкий самолет-разведчик

В среду, 12 апреля средства наблюдения и воздушного контроля Западного военного округа зафиксировали над водами Балтийского моря приближающуюся к российской границе воздушную цель. На перехват подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО.

Приблизившись к потенциальному нарушителю, летчики идентифицировали его как самолет-разведчик «Orion» из состава авиации военно-морских сил Германии. При появлении российского истребителя «немец» сразу же направился в противоположную от рубежей РФ сторону. Убедившись, что иностранный самолет уверенно лег на обратный курс, наша «сушка» вернулась на аэродром базирования.