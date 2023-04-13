Похищенному и полузадушенному калининградцу удалось выбраться из могилы

Прокуратура Калининградской области направила для рассмотрения в Центральном районном суде уголовное дело, возбужденное в отношении двух жителей Советска, которые похитили и пытались убить человека.

В июне 2021 года советчане, одному из которых 29, а другому – 39 лет, узнали о том, что их знакомый располагает крупной суммой криптовалюты. И решили любой ценой получить доступ к его электронному кошельку.

- Мужчины вели наблюдение за потерпевшим и изучали его передвижения, - рассказали в облпрокуратуре. – А в сентябре в Калининграде совершили нападение на мужчину, когда тот находился в своем автомобиле около дома, и отвезли в Советск.

Пока один из киднепперов караулил жертву, запертую в квартире, другой проник в жилище похищенного. Для начала завладел смартфоном стоимостью свыше 100 тысяч рублей, присвоил другое имущество – в общей сложности более чем на 400 тысяч рублей, а в Советск вернулся на угнанном «Мерседесе» криптовалютчика.

Но главной добычей стал тот самый гаджет, с помощью которого преступники смогли войти на нужные им аккаунты и снять цифровые денежные средства на сумму свыше 39 миллионов рублей. Теперь, когда цель была достигнута, встал вопрос: что делать с нежелательным свидетелем?

- Похищенному ввели наркотическое средство, - продолжает официальный представитель облпрокуратуры Ксения Кейш. – Потерявшего сознание человека вывезли в лес на территории Краснознаменского района.

Жертву долго душили. Наконец, решив, что дело сделано, бандиты взялись за лопаты, выкопали яму, бросили в нее тело, завалили сверху ветками, после чего скрылись. Однако, как выяснилось, калининградцу удалось выжить. Он очнулся спустя несколько часов и смог добраться до ближайшего населенного пункта, сообщив о совершенном в отношении него преступлении.

Вскоре обоих преступников задержали. Им предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: «Похищение человека», «Вымогательство», «Покушение на убийство». Кроме того, младшему из подельников также инкриминируют кражу и угон. Нет сомнений, что по совокупности назначенное судом наказание будет достаточно суровым.