Какие улицы в Калининграде остались без света и воды 13 апреля

В Калининграде в четверг, 13 апреля, намечен ряд отключений. Как сообщает пресс-служба городской администрации, для модернизации оборудования трансформаторных подстанций сегодня до 18.00 отключены потребители от электроэнергии по адресам:

ул. Аллея смелых 31А, 61, 63-67, 74-84

ул. Дзержинского 98-106, 104А-В (детская поликлиника №5)

ул. Черниговская 19-57, 31 (ЦТП), 33А (ВНС);

ул. Яблочная 3-5, 6-14

ул. Брамса 22 (поликлиника №3)

ул. Генделя 5, 6 (поликлиника №3), 8-16

ул. Носова 5-11

ул. Ушакова 2-4, 9 (горбольница №3)

ул. Шиллера 5

До 13.00 отключены от электричества потребители по адресам:

ул. Дзержинского 72-96, ГО «Надежда»;

ул. Косм. Пацаева 15-21, 20-38

ул. Красная 27-39, 38-50

ул. Офицерская 18

ул. Пугачева 15, 22-38

ул. Фестивальная аллея 15

ул. Шиллера 22, 25-27;

ул. Г. Тимофеевой 1-5, 4-18

пер. Г. Тимофеевой 1-й 2-18, 7-17

ул. Камская 10, 10А-Д

пер. Камский 1-й 1-19, 8-16

пер. Камский 2-й 2-4, 3-15

ул. Керченская 1А, Б, 2-12, 3-17;

С 13.30 до 18.00:

ул. Бахчисарайская 24-26, 27-33

ул. Гайдара 93-99, 101- 107

ул. Горького 203, 203А, (детская поликлиника №6)

ул. Дорожная 1-3, 17-41, 24-38

ул. Зеленая 1-3, 6-8, 7, 10-18

ул. Нарвская 82, 84, 88-100, 85-107;

ул. Согласия 1

Также напоминаем, что на весь день отключен светофор на перекрестке Гайдара - Согласия.

Как отметили в мэрии, из-за отключения энергоснабжения на Сельме в течение дня, до 18.00, не будет воды в домах по ул. Гайдара 93-101, 102, по той же причине и на тот же срок - ул. Черниговская 33А, Б.

Для установки водомерных узлов до 15.00 перекроют холодную воду ул. П. Морозова 101-113, с 10.00 до 13.00 - ул. Батальная 62 (ВНС, ТЦП), 70-86.

Для различных ремонтных работ на сетях также перекрыта вода:

ул. Аксакова 123

ул. Аллея смелых 24-36 (до 15.00).