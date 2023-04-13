Власти рассказали, как санкции США повлияют на работу парома «Балтийск»

Власти Калининградской области прокомментировали включение парома «Балтийск» в санкционный список минфина США. Утверждается, что это никак не повлияет на работу «Балтийска».

- Данное действие никаким образом не повлияет на навигацию парома. Он ходит под российским флагом по нейтральным водам Балтийского моря и территориальным водам России и не подпадает под юрисдикцию минфина США», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее стало известно, что паром «Балтийск», курсирующий на линии Усть-Луга – Балтийск, попал под американские санкции.

За один рейс трехпалубное судно может загрузить на борт 120-140 железнодорожных вагонов и единиц накатной техники.