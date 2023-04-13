На площади Победы в Калининграде пройдет выставка пожарной техники

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в субботу, 29 апреля, на площади Победы состоится выставка пожарной техники.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России, планируется выставка не только современной пожарной техники, но и ретромашин.

В программе мастер-классы и конкурсы, на территории будет работать полевая кухня.

На сцене выступят региональные творческие коллективы и участник шоу «Голос» Илья Хвостов.

Мероприятие, которое начнется в 11.00, приурочено к 374-й годовщине со дня создания пожарной охраны России.