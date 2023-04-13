В Калининграде задержан 21-летний парень, который работал на телефонных мошенников и обманывал пенсионеров

Курьера телефонных мошенников, 21-летнего горожанина, задержали в Калининграде полицейские.

Накануне была обманута 76-летняя местная жительница, которая и обратилась в полицию, после того как ей позвонил «генерал ФСБ» и уговорил перевести деньги на «безопасный счет».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, женщина сняла 500 тысяч рублей и передала их курьеру.

Личность помощника мошенников установили быстро. 21-летний калининградец сказал, что нашел эту «работу» по объявлению в соцсетях. В его обязанности входило забрать денежные средства и перевести их своим кураторам, оставив себе процент от суммы перевода.

Парню грозит до 6 лет лишения свободы.