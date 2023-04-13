В Калининградской области выявили 86 новых случаев коронавируса

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В Калининградской области за сутки выявили 86 новых случаев коронавирусной инфекции. 18 человек было госпитализировано, один больной умер. При этом 89 человек за сутки считаются полностью выздоровевшими.

Данные приводит федеральный оперативный штаб.

Всего же в России по состоянию на 13 апреля выявлено 7892 новых случая ковида, умерли за сутки 37 человек.

В регионах количество госпитализированных за сутки составило 1116 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,4%.