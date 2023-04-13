В Калининградской области возобновили работу сервиса «Медрег» для записи к врачам

В Калининградской области возобновила работу региональная система «Медрег» для записи к врачам.

Об этом губернатор Антон Алиханов сказал, отвечая на вопрос слушательницы во время прямого эфира в четверг, 13 апреля.

- Не то чтобы с удивлением, но мне было приятно узнать, что наша региональная система «Медрег», которую разработало наше министерство здравоохранения, пользовалась очень большой популярностью и многие просят ее вернуть, - сказал губернатор, отметив, что ранее региону поставили задачу перейти полностью на запись исключительно через «Госуслуги». – Решение мы приняли такое: оставляем регистрацию и через «Госуслуги», но и «Медрег» тоже возвращаем.

Глава региона отметил, что очень многие ему писали по поводу трудностей с записью к врачам.

- Пока готовился к эфиру, посмотрел, что достаточно большое количество вопросов по здравоохранению - порядка 60 процентов - были как раз связаны с тем, что нужно вернуть «Медрег», что там было удобно записываться, получать анализы и т. д. Поэтому региональный сервис с сегодняшнего дня работает, можете им пользоваться, - сказал Антон Алиханов.