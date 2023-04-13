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НовостиОбщество13 апреля 2023 10:00

Алиханов рассказал, планируется ли отменять парад на 9 Мая в Калининграде

Подготовка к празднованию уже началась
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Вопрос о праздновании Дня Победы Антону Алиханову задали во время прямого эфира, который глава региона провел в четверг, 13 апреля. Один из подписчиков поинтересовался, не собираются ли калининградские власти отменять парад 9 Мая, как это сделают в Курской области и некоторых других регионах.

- Пока вопрос отмены парада мы не обсуждали, - ответил Антон Алиханов. - Мне кажется, оснований для отмены нет, но это не финальное решение. Мы этот вопрос еще обсудим, но пока готовимся к празднованию.