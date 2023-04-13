Губернатор Антон Алиханов назвал единственный способ снижения цен на авиабилеты в Калининград

Цены на билеты на самолет в и из Калининградской области очень высокие. Необходимо расширение провозных мощностей. Об этом губернатор Антон Алиханов сказал, отвечая на вопрос слушательницы во время прямого эфира в четверг, 13 апреля.

- Могу согласиться, что у нас в апреле месяце особенно и во второй половине марта действительно достаточно существенно выросли цена на перевозки, - сказал глава региона и напомнил о дотациях для многодетных, молодежи и пенсионеров, отметив, что «не все ощущают эту помощь».

По словам главы региона, единственный способ снижения цен – расширение провозных мощностей.

- Калининградская область – растущее направление в плане пассажироперевозок. Нам необходимо большее количество самолетов. По планам на май, которые заявлены авиакомпаниями, объем провозных мощностей по сравнению с маем прошлого года будет выше почти на 20 с лишним процентов. Но нам хотелось бы увидеть эти объемы не только в мае, когда начинается туристический сезон. А туристический сезон у нас начинается раньше, в марте начинаются массовые поездки туристов, которые и выбирают очень сильно этот объем, что ведет к росту стоимости авиабилетов. Загрузка всех рейсов в и из Калининградской области – выше 90 процентов. Это говорит об очень высокой популярности региона, необходимо наращивать объем провозных мощностей.