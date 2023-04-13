Губернатор высказался против скидки в 50% по транспортному налогу для многодетных в Калининграде

Правительство Калининградской области не поддерживает введение 50-процентной скидки по транспортному налогу для многодетных.

Об этом губернатор Антон Алиханов сказал во время прямого эфира в четверг, 13 апреля.

- Честно скажу, у нас были на эту тему разговоры, дискуссии. Правительство региона не поддерживает это предложение по нескольким причинам. У нас одни из самых низких в стране ставок транспортного налога, что касается автомобилей до 100, до 150 лошадиных сил, - сказал.

По поводу 50% скидки у главы региона есть четкая позиция.

- Я тоже многодетный. Навряд ли кто-то скажет, что я достоин того, чтобы получать скидку по транспортному налогу. Если машины до 150 лошадиных сил, то размер налога составляет 2250 рублей. Если машина до 100 лошадиных сил, то размер налога 250 рублей. Давайте так – не знаю как у кого, но, чтобы заправить мой автомобиль нужно сильно больше, чем 2250 рублей. Объем экономии для семьи не всегда понятен. Чего мы добиваемся? А самое главное, что мы будем льготировать тех людей, кому это не нужно. В частности, меня. Мне такая льгота не нужна. Не согласен с тем, чтобы людям, которые хорошо зарабатывают, предоставлять такую льготу. Нарушается принцип адресности этой помощи.