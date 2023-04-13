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НовостиОбщество13 апреля 2023 11:00

Алиханов: Летнее озеро в Калининграде может сильно обмелеть

Работы по очистке водоема пока отложили
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ

Спустить воду и очистить Летнее озеро власти планировали еще в 2022 году, но потом отложили работы. Во время прямого эфира, который состоялся в четверг, 13 апреля, Антон Алиханов объяснил, с чем возникли проблемы.

- Администрация проект очистки подготовила, но там есть более существенная тема, - рассказал губернатор. - Когда реконструировали озеро, то, на мой взгляд и взгляд профессионалов, сделали не совсем верные уровни перепада и сейчас вода уходит в канал и озеро в перспективе может сильно обмелеть.

По словам главы региона, сначала «нужно разобраться с этим гидроузлом, а потом приступать к решениям по очистке».