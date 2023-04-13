В июне в Калининградскую область будут ходить еще два новых парома

Количество паромов, которые доставляют грузы в Калининградскую область, увеличится. Об этом губернатор Антон Алиханов сказал во время прямого эфира в четверг, 13 апреля.

- Мы ведем работу с Минтрансом, с Минэкономразвития по строительству новых паромов, которые будут заменять старые паромы, будут делать более эффективной эту работу. Сейчас мы профинансировали три компании, новых резидентов особой экономической зоны. За счет федеральных средств выделили им по 300 млн рублей на приобретение уже построенных судов, два из которых выйдут на линию в июне, - сказал глава региона.

Антон Алиханов напомнил, что в начале 2022 года в регион ходили два парома, а сейчас их двадцать.

- Часто слышу замечания, что мы не решали вопросы с транспортной обеспеченностью. Всем комментаторам хочу сказать, что 2022 год начали с двумя судами, сейчас их двадцать, - сказала глава региона.