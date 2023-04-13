Началась регистрация на юбилейный «Диктант Победы», который напишут в Калининградской области

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области 27 апреля напишут юбилейный «Диктант Победы». Регистрация на сайте проекта уже началась.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, участников ждут 25 заданий, среди которых двадцать – по общей военно-исторической тематике и пять – по региональной.

«В этом году основными темами станут победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Также в него войдут вопросы, касающиеся Нюрнбергского процесса», - отметили организаторы.

В 2022 в Калининградской области написать диктант можно было на 220 площадках. Свои знания проверили больше 11 тысяч человек.