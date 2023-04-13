Губернатор сказал, когда жители смогут попробовать рыбу, выращенную в Калининградской области

Попробовать рыбу, выращенную в Калининградской области, жители региона смогут в этом году. Такую надежду выразил губернатор Антон Алиханов во время прямого эфира в четверг, 13 апреля, отвечая на вопрос о том, насколько регион обеспечен сельхозпродукцией.

- Обеспеченность наша растет год от года. Здесь никаких критических изменений нет. Продолжаем работать. Более того, очень надеюсь, что в этом году мы сможем почувствовать, увидеть и результаты в области аквакультуры, - сказал глава региона.

По его словам, много проектов по выращиванию рыбы начало реализовываться в последнее время в Калининградской области.

- Мы проекты поддерживаем, в том числе, и финансово. Уверен, что скоро сможем не только зарыблением заниматься, но и попробовать ту рыбу, которую разводят наши предприятия аквакультурой сферы, - сказал глава региона.