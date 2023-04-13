Жителям Калининградской области снова массово поступают фейковые звонки «из военкомата»

. Фото: Александр Подгорчук

В четверг, 13 апреля, жители Калининградской области стали сообщать о звонках, поступающих на Viber. Мужской голос на другом конце трубки представляется майором либо подполковником и предупреждает о том, что с 17 апреля в регионе начнут разносить повестки всем военнообязанным. После этого якобы нужно явиться в военкоматы, а выезд из области будет закрыт.

- Органы власти региона не используют мессенджеры для обзвонов. Поэтому все звонки поступающие через мессенджеры – фейки, - прокомментировал руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков. - Мы просим граждан не поддаваться панике и не обращать внимания на подобные сигналы!