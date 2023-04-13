Антон Алиханов сравнил цены на яйца в Польше и в Калининграде

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В Калининградской области цены на яйца ниже, чем в Польше. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов во время прямого эфира в четверг, 13 апреля.

- Я могу привести конкретные примеры, когда у нас сельхозрынок по яйцу, например, сильно дешевле импортного. Если смотреть на цены на яйцо в Польше и у нас, то мы чуть ли не в два раза дешевле, чем та продукция, которая продается там, - сказал глава региона.

Также он отметил, что обеспеченность сельхозпродукцией в регионе растет год от года.

- Здесь никаких критических изменений нет. Продолжаем работать. Более того, очень надеюсь, что в этом году мы сможем почувствовать, увидеть и результаты в области аквакультуры, - сказал губернатор о рыбе, которую выращивают в Калининградской области.